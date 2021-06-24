В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 82 человека

В Ростовской области коронавирус побороли еще 82 человека. По данным на 25 июня, это минимальное ежедневное количество выздоровевших за последние несколько месяцев. Всего за период пандемии медики вылечили 89 840 дончан, болевших COVID-19.В стационарах получают лечение 1 276 человек. Из них девять подключены к инвазивным ИВЛ. Они не могут дышать самостоятельно и находятся в крайне тяжелом состоянии. Такие пациенты получают кислород с помощью трахейных трубок. Чтобы они не чувствовали боль или дискомфорт, врачи, как правило, вводят их в медикаментозную кому. Еще 131 человек получает кислород через специальные маски и мундштуки.За последние несколько дней стремительно растет число новых инфицированных COVID-19. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 190 человек. Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 98 244 человека, сообщили в областном правительстве.