Мать-одиночка и экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина отдыхает в Париже



Бывшая супруга короля Малайзии Мухамеда Фариса тагароженка Оксана Воеводина проводит время в Париже. Фотографию из столицы Франции девушка опубликовала на своей странице в инстаграм.



Оксана рассказала подписчикам, что посещает Париж в четвёртый раз. Для неё уже стало традицией бывать здесь осенью.



«Наконец-то, добралась до Лувра, взглянуть на картину Мона Лизы», - подписала фотографию на фоне Эйфелевой башни модель.

За день до этого Воеводина опубликовала фото из Калининграда, где она гуляла на свадьбе у подруги.







Напомним, что в настоящее время Оксана Воеводина живёт со своим ребёнком в Подмосковье. Совсем недавно она рассказала в интервью, что после того, как её оставил супруг, она оказалась в бедственном положении. По словам модели, бывший муж не содержит ни её, ни сына. Ей даже пришлось продать обручальное кольцо, чтобы погасить долги перед клиникой, в которой она рожала. Но адвокаты бывшего монарха опровергли эту информацию. Представители экс-короля заявили, что компания от имени экс-супруга предложила ей значительную сумму, которая не только полностью покрывает медицинские расходы, но и обеспечивает продолжительное безбедное существование самой Оксаны и её ребёнка.





Фото: zolotoy.ru



Ранее, она потребовала выплачивать ежемесячно на содержание 2 миллиона рублей, а также оставить ей дом в Лондоне за 642 миллиона рублей и квартиру в Москве за 96 миллионов рублей.



