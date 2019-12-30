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Бывшая жена экс-короля Малайзии таганроженка Воеводина отмечает день рождения брата

Бывшая жена экс-короля Малайзии таганроженка Воеводина отмечает день рождения брата
Уроженка Ростовской области Оксана Воеводина отправилась отмечать день рождения младшего брата. Ивану исполнился 21 год. Девушка опубликовала совместный снимок с молодым человеком.

- Счастливого 21-го дня рождения, мой маленький братик, - пишет Воеводина.

На фото видно, что модель вместе с братом находятся в кафе. Судя по всему, они очень близки. Иван опубликовал на своей страничке в социальной сети несколько фото с сестрой. Так, он приезжал к ней в Малайзию, а также ездил с Оксаной отдыхать на Ибицу.

Напомним, Воеводина – бывшая жена экс-короля Малайзии. В мае 2019 года у них родился сын Леон, но к тому времени супруг уже оборвал контакты с девушкой. Позже она призналась, что после всех попыток пообщаться с мужем решила сама воспитывать кроху. Оксана даже продала обручальное кольцо, чтобы покрыть долги за медицинское обслуживание.

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