Бывшая жена экс-короля Малайзии таганроженка Воеводина отмечает день рождения брата



Уроженка Ростовской области Оксана Воеводина отправилась отмечать день рождения младшего брата. Ивану исполнился 21 год. Девушка опубликовала совместный снимок с молодым человеком.



- Счастливого 21-го дня рождения, мой маленький братик, - пишет Воеводина.



На фото видно, что модель вместе с братом находятся в кафе. Судя по всему, они очень близки. Иван опубликовал на своей страничке в социальной сети несколько фото с сестрой. Так, он приезжал к ней в Малайзию, а также ездил с Оксаной отдыхать на Ибицу.



Напомним, Воеводина – бывшая жена экс-короля Малайзии. В мае 2019 года у них родился сын Леон, но к тому времени супруг уже оборвал контакты с девушкой. Позже она призналась, что после всех попыток пообщаться с мужем решила сама воспитывать кроху. Оксана даже продала обручальное кольцо, чтобы покрыть долги за медицинское обслуживание.