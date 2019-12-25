Экс-супруга короля Малайзии тагароженка Оксана Воеводина призналась, что не отмечает Рождество



Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии, рассказала, что не празднует Рождество.



По словам девушки, многие её знакомые интересовались, отмечает ли она католический праздник.

«Отвечаю на этот вопрос: не отмечаю. Но даже в то время, когда я его отмечала, это было 7 января», - пояснила девушка.



Подписчики модели связали это с тем, что Оксана сменила религию, чтобы выйти замуж за короля Малайзии. Судя по всему, и после развода она остаётся приверженкой мусульманства.







Напомним, обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала женой малайзийского монарха летом 2018 года. Однако сказка Золушки длилась недолго. Уже через несколько месяцев Фарис отправил жену на родину и прекратил с ней общение. На тот момент Оксана была беременна. После того как малыш появился на свет, экс-король открестился от сына, заявив, что это не его ребёнок.