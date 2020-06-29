Массовый спрос: ростовчане стремятся в отпуск на Черноморское побережье
Туристический сезон в 2020 году будет точно не похож на предыдущие. Из-за карантина многие отели подняли цены для туристов. Люди вынуждены вносить коррективы и планировать летний отдых в нестабильных условиях. Особенно непросто тем, кто привык проводить семейный отпуск в экзотических зарубежных странах. Сотрудники туристических агентств Ростова рассказали, какие у них есть предложения для клиентов с разными предпочтениями и материальным достатком.
Большинство компаний, предлагающих места для отдыха, по-прежнему работают в режиме онлайн. Они принимают заявки и оформляют путёвки в электронном режиме. При этом специалисты отмечают, что спрос на летние путёвки ничуть не упал. В некоторых турфирмах операторы даже не справляются с потоком запросов.
- Просто шквал заказов, и операторы не успевают их принимать, - объяснили сотрудники туристической компании «Спринт».
Ещё одна проблема, с которой могут столкнуться абоненты, - закрытые границы. Турция и Греция, излюбленные места для отдыха российских туристов, уже рады распахнуть для отдыхающих свои двери, но Россия пока никого не выпускает из страны.
- Европа, наоборот, с настороженностью относится к России. Там думают, что у нас ещё не прошла вспышка пандемии, поэтому не пускают к себе иностранных туристов, - добавили в «Спринте».
Хоть правительство РФ ещё не одобрило выезд граждан за рубеж, ростовчане уже бронируют билеты и места в отелях в других странах в надежде на скорое открытие границ. Кроме того, с 1 июля все россияне могут поехать отдохнуть в Крым. Путёвки в это направление берут заранее. Однако спроса на них гораздо меньше в отличие от других мест отдыха.
- Ростовчане очень ждут открытия границ. В Крым не так много заявок в этом году, - поделились в турагентстве Coral travel.
Каждый желающий отдохнуть в 2020 году может выбрать путёвку себе по карману. По сравнению с прошлым сезоном цены кардинально не изменились. Но некоторые отели и гостевые дома всё-таки повысили стоимость проживания и предлагаемых услуг.
- Причин на то много. Это зависит от качества отеля, его условий, сервиса и так далее. Кто-то поднял цены на 10%, кто-то - на 30% или 50%, - отметили в Coral travel.
Например, семья, два взрослых и два ребёнка, могут отправиться на Имеретинскую набережную в Адлере на четыре дня и три ночи за 20 тысяч рублей без стоимости дороги. Это самая бюджетная цена на Черноморском побережье. Также для путешественников предлагают автобусные недельные туры в Геленджик, Анапу и Новомихайловку. Плата с одного человека - тоже 20 тысяч рублей.
Помимо этого, есть и более дорогие курорты России. В частности, чтобы отдохнуть с семьёй в Сочи 10 дней, потребуется примерно 200 тысяч рублей. В эту сумму проезд не включён.
- При том, что слетать тем же составом в Турцию на те же сроки выйдет в 130-150 тысяч рублей вместе с перелётами, - подчеркнул туроператор.
Большинство ростовчан, которые обращаются в турфирмы за предложениями, выбирают Черноморское побережье. Этот выбор объясняется, в первую очередь, безопасностью для здоровья, а уже потом закрытыми границами в зарубежные государства. Вероятно, в 2020 году наплыв российских туристов в Краснодарский край будет намного больше по сравнению с предыдущими годами.