Массовый спрос: ростовчане стремятся в отпуск на Черноморское побережье

Туристический сезон в 2020 году будет точно не похож на предыдущие. Из-за карантина многие отели подняли цены для туристов. Люди вынуждены вносить коррективы и планировать летний отдых в нестабильных условиях. Особенно непросто тем, кто привык проводить семейный отпуск в экзотических зарубежных странах. Сотрудники туристических агентств Ростова рассказали, какие у них есть предложения для клиентов с разными предпочтениями и материальным достатком.Большинство компаний, предлагающих места для отдыха, по-прежнему работают в режиме онлайн. Они принимают заявки и оформляют путёвки в электронном режиме. При этом специалисты отмечают, что спрос на летние путёвки ничуть не упал. В некоторых турфирмах операторы даже не справляются с потоком запросов.Ещё одна проблема, с которой могут столкнуться абоненты, - закрытые границы. Турция и Греция, излюбленные места для отдыха российских туристов, уже рады распахнуть для отдыхающих свои двери, но Россия пока никого не выпускает из страны.Хоть правительство РФ ещё не одобрило выезд граждан за рубеж, ростовчане уже бронируют билеты и места в отелях в других странах в надежде на скорое открытие границ. Кроме того, с 1 июля все россияне могут поехать отдохнуть в Крым. Путёвки в это направление берут заранее. Однако спроса на них гораздо меньше в отличие от других мест отдыха.Каждый желающий отдохнуть в 2020 году может выбрать путёвку себе по карману. По сравнению с прошлым сезоном цены кардинально не изменились. Но некоторые отели и гостевые дома всё-таки повысили стоимость проживания и предлагаемых услуг.Например, семья, два взрослых и два ребёнка, могут отправиться на Имеретинскую набережную в Адлере на четыре дня и три ночи за 20 тысяч рублей без стоимости дороги. Это самая бюджетная цена на Черноморском побережье. Также для путешественников предлагают автобусные недельные туры в Геленджик, Анапу и Новомихайловку. Плата с одного человека - тоже 20 тысяч рублей.Помимо этого, есть и более дорогие курорты России. В частности, чтобы отдохнуть с семьёй в Сочи 10 дней, потребуется примерно 200 тысяч рублей. В эту сумму проезд не включён.Большинство ростовчан, которые обращаются в турфирмы за предложениями, выбирают Черноморское побережье. Этот выбор объясняется, в первую очередь, безопасностью для здоровья, а уже потом закрытыми границами в зарубежные государства. Вероятно, в 2020 году наплыв российских туристов в Краснодарский край будет намного больше по сравнению с предыдущими годами.