Операторы назвали цены на самые популярные туристические направления среди ростовчан



В Ростове-на-Дону посчитали цены на самые популярные туристические направления. Как выяснилось, большая часть дончан предпочитает проводить летний отпуск за границей.



Уже несколько лет список самых популярных курортов среди жителей Дона возглавляет Турция. Чаще всего туристы ездят в города Анталия, Бодрум и Даламан. По ценам на отдых Анталия и Бодрум находятся приблизительно на одном уровне — две недели в трёхзвездочном отеле на двоих стоят от 42 тысяч рублей. Отпуск в Даламане же обойдётся намного дороже — от 72 тысяч рублей.



Второй по популярности страной является Греция. Раньше туристы большим потоком ездили на Родос, но недавно в этом направлении отменили прямые перелёты, поэтому спрос снизился. Двухнедельный тур на Родосе обойдётся двум людям от 40 тысяч рублей. Чтобы отдохнуть на Крите, туристам придётся раскошелиться на сумму от 72 тысяч рублей.



Следующей в списке стоит Испания. Отпуск на Коста-Браво — самом популярном курорте в страны — обойдётся более чем в 64 тысяч рублей.



Все указанные суммы включают в себя перелёт, номер на двоих в трёхзвёздочном отеле, трансфер из аэропорта и медицинскую страховку.



Как рассказал директор по связям с общественностью турфирмы «Роза ветров Юг» Тигран Амбарцумян, ожидается большой спрос на поездки на Кипр. Дело в том, что 11 июня начнут действовать прямые рейсы на остров из Ростова-на-Дону. Здесь за «три звезды» нужно будет заплатить минимум 65 тысяч рублей.



Те, кто предпочитает путешествовать по России, выбирают Крым, Сочи, Кавказские Минеральные воды, из близлежащих к России территорий — Абхазия.



На полуострове любовью туристов пользуются Алушта, Алупка и Ялта. В этих городах две недели отдыха в «приличном» отеле стоят от 60 тысяч рублей на двоих.



Столько стоит отдых в середине июля — второй по востребованности период отдыха. Самые популярные дни — с 1 по 20 августа. В этом месяце туроператоры устанавливают самые высокие цены на отдых. После этого цены идут на спад. Самая низкая стоимость — с 15 сентября по конец октября.