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Массовая гибель рыбы произошла в Дону

Массовая гибель рыбы произошла в Дону

В Ростове зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области 18 февраля.

Трупами рыб был усеян берег реки в районе улицы Портовой. На месте насчитывалось несколько десятков мёртвых особей.
- Охраной водных биологических ресурсов в Ростовской области занимается Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, - прокомментировали в министерстве. - Надзор на данном участке реки Дон осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В ведомстве добавили, что информация о происшествии направлена в соответствующий орган для проведения проверки.

Тем временем местные жители не исключают, что причиной массового мора рыбы могли стать химические сбросы в реку.

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