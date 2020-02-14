Массовая гибель рыбы произошла в Дону
В Ростове зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области 18 февраля.
Трупами рыб был усеян берег реки в районе улицы Портовой. На месте насчитывалось несколько десятков мёртвых особей.
- Охраной водных биологических ресурсов в Ростовской области занимается Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, - прокомментировали в министерстве. - Надзор на данном участке реки Дон осуществляет Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
В ведомстве добавили, что информация о происшествии направлена в соответствующий орган для проведения проверки.
Тем временем местные жители не исключают, что причиной массового мора рыбы могли стать химические сбросы в реку.