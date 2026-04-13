В Ростовской области за 25 миллионов рублей продают грибоводческую ферму

В Ростовской области за 25 миллионов рублей продается готовая грибоводческая ферма. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов в апреле.

Общая площадь объекта составляет около 734 квадратных метров. Ферма оборудована четырьмя камерами для выращивания шампиньонов. На данный момент две камеры находятся в рабочем состоянии, оснащены двумя стеллажами и шестью ярусами.

Инфраструктура фермы включает в себя все необходимое для непрерывной работы: подключение к электросетям, системы горячего и холодного водоснабжения, двойную канализацию. Также имеются промышленный холодильник, санузлы (туалет, душевые), бойлерная с двухтонным запасом воды, столовая, раздевалки, комната для переработки продукции и складское помещение. Для удобства приема грузового транспорта предусмотрен бетонный пандус.

Территория занимает около 60 соток, подъезд и эксплуатация возможны круглогодично. Отмечается, что соседи имеют доступ к газоснабжению.

Продавец также готов выступить в роли консультанта для нового владельца на начальном этапе.
Фото: Авито
