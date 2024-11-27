Магнитные бури начнутся в Ростовской области 28 ноября

Фото: ЛСА

На Ростовскую область новые магнитные бури обрушатся 28 ноября. Об этом сообщили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии.В четверг, 28 ноября, в 18:00 начнется сильная магнитная буря. К концу дня ее интенсивность усилится до уровня G1, что соответствует слабой степени.В пятницу, 29 ноября, активность продолжится. К 6:00 она достигнет среднего уровня G2. К 18:00 солнечная активность спадет.Люди, которые остро реагируют на изменения погоды, могут испытывать различные неприятные симптомы, такие как слабость, беспокойство, головокружение и проблемы со сном. Чтобы облегчить эти состояния, специалисты рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от кофеина и придерживаться лёгкой пищи.