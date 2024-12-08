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Ростовскую область с 11 декабря накроют магнитные бури

Ростовскую область с 11 декабря накроют магнитные бури
В Ростовской области с 11 декабря ожидаются магнитные бури. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.

По прогнозам синоптиков, геомагнитные удары достигнут по силе 4 баллов. Прекратиться буря должна к 14 декабря.

Из-за надвигающегося шторма значительно может ухудшиться самочувствие метеозависимых людей. Чтобы избежать недомогания, следует отказаться от вредной пищи и большого количества кофеина. Кроме того, рекомендуется больше отдыхать и не переусердствовать как умственно, так и физически.
Фото: Rostov.ru
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