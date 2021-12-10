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Локализован крупный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ростове

Локализован крупный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ростове
Локализован крупный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ростове. Происшествие случилось вечером 11 декабря в переулке 1-м Машиностроительном, 21.

Пожар случился, когда внутри никого не было. Мгновенно огонь распространился на всю площадь в полторы тысячи квадратных метров. Из-за большой площади пожару был объявлен третий ранг опасности. На место ЧП выехали более ста спасателей, привлекли несколько десятков машин техники и пожарный поезд.

Спустя три часа пожар удалось локализовать. Сейчас идет промывка конструкций. К счастью, в результате никто не пострадал.

Склад принадлежит одной из российских компаний по производству лакокрасочных материалов «Эмпилс». Основными владельцами «Эмпилса» являются донские предприниматели Константин Бабкин, Дмитрий Удрас (по 32,6%). Компания поставляет продукцию в 80 регионов страны и на экспорт в 15 стран, в том числе в страны Евросоюза.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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