На пожар на складе лакокрасочных материалов выехал прокурор Советского района Ростова

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Прокурор Советского района Ростова Александр Ищенко, а также глава донского МЧС прибыли на место крупного пожара на складе лакокрасочных материалов. Происшествие случилось вечером 11 декабря в переулке 1-м Машиностроительном, 21.Пожар произошел около 17 часов. В огне оказался склад продукции завода «Эмпилс», занимающегося производством лакокрасочных материалов. Помещение горело по всей площади - это порядка 1 680 квадратных метров. К тушению привлекли порядка 100 спасателей, в том числе главу МЧС по Ростовской области. За ходом операции следил и прокурор района.- Прокуратурой организована проверка исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.В настоящее время пожар локализован на площади 1 400 квадратных метров.