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Ливни с грозами обрушатся на Ростовскую область 1 сентября

Ливни с грозами обрушатся на Ростовскую область 1 сентября
На Ростовскую область 1 сентября обрушатся ливни с грозами. О непогоде в День знаний рассказали донские спасатели.

Первые осадки на территории региона ожидаются вечером 31 августа. На следующий день дожди усилятся еще больше. Скорость шквалистого ветра достигнет 86 километров в час (24 метра в секунду). В некоторых муниципалитетах возможно появление града.

Аналогичную погоду прогнозируют на 2 и утро 3 сентября. Жителям Ростовской области рекомендуется быть особенно внимательными. Не выходить без надобности из дома, избегать слабозакрепленных конструкций и одиночных деревьев. Автомобилистам стоит оставлять транспорт на специальных парковочных площадках. Во время грозы необходимо закрывать все окна и двери, отключать от электросети всю бытовую технику.

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