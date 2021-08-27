Ливни с грозами обрушатся на Ростовскую область 1 сентября

На Ростовскую область 1 сентября обрушатся ливни с грозами. О непогоде в День знаний рассказали донские спасатели.Первые осадки на территории региона ожидаются вечером 31 августа. На следующий день дожди усилятся еще больше. Скорость шквалистого ветра достигнет 86 километров в час (24 метра в секунду). В некоторых муниципалитетах возможно появление града.Аналогичную погоду прогнозируют на 2 и утро 3 сентября. Жителям Ростовской области рекомендуется быть особенно внимательными. Не выходить без надобности из дома, избегать слабозакрепленных конструкций и одиночных деревьев. Автомобилистам стоит оставлять транспорт на специальных парковочных площадках. Во время грозы необходимо закрывать все окна и двери, отключать от электросети всю бытовую технику.