На Ростовскую область в ближайшие часы обрушатся ливни с грозой и градом
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. С 15 по 17 июня на территории донского региона ожидаются мощные ливни с грозой и градом, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. Шквалистый ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час).
Обильные дожди накрыли Ростовскую область еще в начале июня. Как сообщал Rostov.ru, ливни прекратятся к третьей декаде месяца. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся как минимум до 20 июня.
Во время непогоды автомобилистам нужно быть особенно внимательными за рулем и не лихачить на дороге. Не стоит оставлять машины под старыми сухими деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Рекомендуется воспользоваться специальными парковочными площадками.
Пешеходам также необходимо быть внимательными при переходе проезжей части. Во время грозы нужно обесточить все электроприборы и закрыть окна и двери.