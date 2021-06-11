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На Ростовскую область в ближайшие часы обрушатся ливни с грозой и градом

На Ростовскую область в ближайшие часы обрушатся ливни с грозой и градом
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. С 15 по 17 июня на территории донского региона ожидаются мощные ливни с грозой и градом, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. Шквалистый ветер усилится до 23 метров в секунду (83 километра в час).

Обильные дожди накрыли Ростовскую область еще в начале июня. Как сообщал Rostov.ru, ливни прекратятся к третьей декаде месяца. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся как минимум до 20 июня.

Во время непогоды автомобилистам нужно быть особенно внимательными за рулем и не лихачить на дороге. Не стоит оставлять машины под старыми сухими деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Рекомендуется воспользоваться специальными парковочными площадками.

Пешеходам также необходимо быть внимательными при переходе проезжей части. Во время грозы нужно обесточить все электроприборы и закрыть окна и двери.

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