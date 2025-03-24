Имущество «Строительной компании Тракт» из Ростова выставили на аукцион

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С молотка пытаются продать имущество ростовского ООО «Строительная компания Тракт». Два лота общей стоимостью 4,2 миллиона рублей появились на портале Единого реестра сведений о банкротстве.На аукционе оказались два пассажирских лифта. Грузоподъемность первого – 1 000 килограммов, а второго – 450 килограммов. Оба подъемника были изготовлены в апреле 2017 года.Заявки на участие в аукционе будут принимать с 31 марта по 3 мая.ООО «Строительная компания Тракт» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в апреле 2014 года. Спустя семь лет организацию признали банкротом из-за долгов на сумму более 100 миллионов рублей.