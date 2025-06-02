В Ростове-на-Дону задержали человека, причастного к ограблению курьера в Москве

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В Ростове-на-Дону правоохранители задержали человека, причастного к ограблению курьера в столице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих социальных сетях.По сведениям, полученным от полиции, 25 мая этот гражданин вместе с сообщниками напал на курьера возле «Москва-Сити», украв чемодан с 127 миллионами рублей. Двух участников нападения задержали в Москве сразу после совершения преступления. В полиции подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».Одному из преступников удалось избежать задержания и уехать из Москвы. Задержать подозреваемого в совершении ограбления удалось в Ростове-на-Дону. Во время личного обыска у него нашли 220 тысяч рублей, которые, как предполагается, являются частью его вознаграждения за совершение преступления.Официальный представитель МВД РФ заявила, что в скором времени задержанного привезут в Москву для проведения следственных действий.