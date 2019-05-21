В Ростове рецидивист с пистолетом ограбил курьера службы доставки



Фото: Tengrinews.kz

Курьера на одной из улиц Ростова ограбил рецидивист. Нападение произошло 7 мая в Октябрьском районе. Подозреваемого задержали 22 мая.



Незнакомец подошёл к сотруднику службы доставки и попросил телефон, чтобы сделать срочный звонок. Но молодой человек ответил отказом, тогда мужчина достал из сумки предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, забрал телефон.

- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за кражу и грабеж 30-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Подозреваемый помещён под стражу.