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В Ростове рецидивист с пистолетом ограбил курьера службы доставки

В Ростове рецидивист с пистолетом ограбил курьера службы доставки
Фото: Tengrinews.kz
Курьера на одной из улиц Ростова ограбил рецидивист. Нападение произошло 7 мая в Октябрьском районе. Подозреваемого задержали 22 мая.

Незнакомец подошёл к сотруднику службы доставки и попросил телефон, чтобы сделать срочный звонок. Но молодой человек ответил отказом, тогда мужчина достал из сумки предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, забрал телефон.
- В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за кражу и грабеж 30-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемый помещён под стражу.

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