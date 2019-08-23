Ксения Собчак высмеяла ростовчанку Викторию Лопыреву



Телеведущая Ксения Собчак публично высмеяла ростовчанку Викторию Лопыреву. Несколько дней назад избранница Игоря Булатова провела в своем микроблоге шутливый соцопрос на тему, что важнее: грудь или упругие ягодицы.



При этом сама «Мисс Россия-2003» призналась, что, несмотря на то, что вопрос слегка «дурацкий» и однозначно ответить на него сложно (поскольку все эти части тела одинаково важны), ответ может зависеть от географической принадлежности человека. К такому красавица пришла на после личных наблюдений.



«А так, конечно...крылья, ноги...главное, хвост! Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции( один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины. Все ответили , что грудь важнее и, конечно, мы все понимаем, что пропорции, наличие мозгов и все остальное куда важнее, но Жду ваши ответы», - отметила ростовчанка в Инстаграме.



После этого Лопырева получила сотни комментариев, среди которых был и комментарий Собчак.



Светская львица написала, что такими вопросами Лопырева поднимает высокоинтеллектуальные вопросы и с иронией поблагодарила посла ЧМ-2018 за то, что она «заставляет подумать о важных вещах.



Позже едкое высказывание исчезло со страницы Виктории.



« А я правильно понимаю, что мой комментарий был стерт?)))», - написала Собчак.