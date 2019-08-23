Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ксения Собчак высмеяла ростовчанку Викторию Лопыреву

Ксения Собчак высмеяла ростовчанку Викторию Лопыреву
Телеведущая Ксения Собчак публично высмеяла ростовчанку Викторию Лопыреву. Несколько дней назад избранница Игоря Булатова провела в своем микроблоге шутливый соцопрос на тему, что важнее: грудь или упругие ягодицы.

При этом сама «Мисс Россия-2003» призналась, что, несмотря на то, что вопрос слегка «дурацкий» и однозначно ответить на него сложно (поскольку все эти части тела одинаково важны), ответ может зависеть от географической принадлежности человека. К такому красавица пришла на после личных наблюдений.

«А так, конечно...крылья, ноги...главное, хвост! Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции( один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины. Все ответили , что грудь важнее и, конечно, мы все понимаем, что пропорции, наличие мозгов и все остальное куда важнее, но Жду ваши ответы», - отметила ростовчанка в Инстаграме.

После этого Лопырева получила сотни комментариев, среди которых был и комментарий Собчак.

Светская львица написала, что такими вопросами Лопырева поднимает высокоинтеллектуальные вопросы и с иронией поблагодарила посла ЧМ-2018 за то, что она «заставляет подумать о важных вещах.

Позже едкое высказывание исчезло со страницы Виктории.

« А я правильно понимаю, что мой комментарий был стерт?)))», - написала Собчак.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.