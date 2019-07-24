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Ростовский арбитражный суд признал ТД «Индолина» банкротом

Ростовский арбитражный суд признал ТД «Индолина» банкротом
Торговый дом «Индолина» признан банкротом. Такая информация содержится в Едином реестре сведений о банкротстве.

По данным Ростовского арбитражного суда, в настоящее время за фирмой введено конкурсное наблюдение, которое продлится до 21 января 2020 года.

Торговый дом «Индолина» был зарегистрирован в 2008 году и является дочерней организацией «Евродона». Основная занятость предприятия - производство мяса индейки. Уставной капитал торгового дома составляет 10 тысяч рублей.

Недавно кредиторы фирмы потребовали признать ее банкротом, о чем было решено на собрании кредиторов. Все это время за «Индолиной» была процедура наблюдения. Иск о банкротстве «Индолины» подала и дочерняя компания Внешэкономбанка «ВЭБ.РФ».

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