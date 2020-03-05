Кредиторы потребовали от компании «Белая птица-Ростов» 23 миллиарда



Кредиторы потребовали от ООО «Белая птица-Ростов» 23 миллиарда рублей. Об этом говорится в документах арбитражного суда.



Известно, что такую сумму запросили кредиторы третьей очереди. В настоящее время на предприятии продолжается процедура конкурсного производства. Управляющий разрабатывает план продажи имущества донской компании. Его отчет будет представлен 15 июля.



Напомним, предприятие входило в группу компаний «Белая птица». Его считали одним из крупнейших производителей куриного мяса. В 2017 году донская компания столкнулась с финансовыми трудностями. Спустя два года, в 2019-м, в отношении ООО ввели процедуру наблюдения, а спустя несколько месяцев признали несостоятельным.