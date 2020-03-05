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Кредиторы потребовали от компании «Белая птица-Ростов» 23 миллиарда

Кредиторы потребовали от компании «Белая птица-Ростов» 23 миллиарда
Кредиторы потребовали от ООО «Белая птица-Ростов» 23 миллиарда рублей. Об этом говорится в документах арбитражного суда.

Известно, что такую сумму запросили кредиторы третьей очереди. В настоящее время на предприятии продолжается процедура конкурсного производства. Управляющий разрабатывает план продажи имущества донской компании. Его отчет будет представлен 15 июля.

Напомним, предприятие входило в группу компаний «Белая птица». Его считали одним из крупнейших производителей куриного мяса. В 2017 году донская компания столкнулась с финансовыми трудностями. Спустя два года, в 2019-м, в отношении ООО ввели процедуру наблюдения, а спустя несколько месяцев признали несостоятельным.

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