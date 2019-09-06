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На предприятии «Донстар» ввели процедуру наблюдения

На предприятии «Донстар» ввели процедуру наблюдения
На предприятии «Донстар» ввели процедуру наблюдения. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Признать предприятие банкротом требовал «Торговый дом ВИК». Долг «Донстара» торговому дому оценивают почти в 2 миллиона рублей. Суд применил в отношении компании процедуру наблюдения. Временный управляющий должен представить отчет до 29 января 2019 года.

ООО «Донстар» начало работу в Ростовской области в 2010 году. Компания занималась разведением сельскохозяйственной птицы. В апреле этого года деятельность «Донстара» была приостановлена.

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