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Красносулинский район и Ростов - лидеры по числу зараженных коронавирусом в области

Красносулинский район и Ростов - лидеры по числу зараженных коронавирусом в области
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 50 городах и районах донского региона. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области по состоянию на 8 июля.

Лидером по-прежнему является Ростов-на-Дону. По данным за минувшие сутки, там выявлено 114 новых заболевших коронавирусом. В Красносулинском районе - 11 новых инфицированных, в Аксайском и Сальском районе - по девять заболевших. Это лидеры по числу зараженных.

Меньше всего, по одному заболевшему, - в Волгодонске, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Обливском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Целинском и Цимлянском районах.

Всего в регионе за сутки опасным вирусом заболели 296 жителей. Общее количество с начала пандемии превысило 100 тысяч человек. Из этого числа жертвами COVID-19 в области стали 4 756 человек.

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