Ростов и Неклиновский район лидируют по числу новых зараженных коронавирусом в области

Ростов и Неклиновский район стали лидерами по числу новых зараженных коронавирусом в регионе. Всего в Ростовской области коронавирус зарегистрировали у 198 жителей.По данным правительства на 19 мая, Ростов остается лидером по количеству заболевших - 67 человек за последние сутки. На втором месте оказался Неклиновский район. Там выявили 9 зараженных. Третью строчку заняли Батайск и 8 инфицированных. Меньше всего, по одному заболевшему, - в Азове, Донецке, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Егорлыкском, Заветинском, Кагальницком, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Октябрьском, Песчанокопском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах.Таким образом, всего коронавирус выявили в 47 городах и районах Ростовской области. Общее количество зараженных за все время пандемии - 91 933.