В Ростове и Батайске зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Новые зараженные коронавирусом выявлены в 44 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве донского региона.Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Ростове-на-Дону. За сутки опасный вирус выявили у 123 человек. Еще 11 человек заболели в Батайске. В Аксайском и Сальском районах - по 10 зараженных, по девять - в Зверево, Новочеркасске и Неклиновском районе. В Красносулинском районе - восемь инфицированных, в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске - по семь заболевших, в Цимлянском районе коронавирус нашли у шести человек. В Волгодонске, Гуково, Таганроге, Каменском, Константиновском, Миллеровском, Орловском и Тарасовском районах выявлены по пять заболевших, по четыре - в Белокалитвинском, Егорлыкском, Зимовниковском районах, в Шахтах, Багаевском, Верхнедонском, Заветинском, Зерноградском, Кагальницком, Мясниковском, Песчанокопском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Чертковском районах - по три заболевших, по двое зараженных - в Волгодонском, Шолоховском районах. Меньше всего новых случаев выявили в Азове, Донецке, Боковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Октябрьском, Ремонтненском, Тацинском районах.Напомним, что число подтверждённых инфицированных опасным вирусом за сутки на Дону выросло на 307 человек и нарастающим итогом достигло 36 523 заболевших за все время пандемии. Число жертв за минувшие сутки увеличилось на 18 человек. За все время пандемии жертвами COVID-19 в области стал 1 131 человек.Несмотря на ошеломляющие цифры, возвращать ограничения в регионе пока не планируется.