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Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Ростов с борта МКС

Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Ростов с борта МКС
Космонавт Олег Артемьев показал вид на Ростов-на-Дону из космоса. Видео появилось в соцсетях 7 мая, накануне Дня Победы. В ролик попали более десяти городов-героев и городов воинской славы. Кадры под известную песню Иосифа Кобзона «Память» опубликованы в преддверии Дня Победы.

На снимке Ростова сразу бросаются в глаза стадион «Ростов Арена» и река Дон. Водоем больше похож на огромную асфальтированную дорогу из-за грязно-кофейного цвета на фото.

Помимо донской столицы, в ролике можно увидеть Москву, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Волгоград и другие города.
Фото: соцсети.
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