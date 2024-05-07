Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Ростов с борта МКС

Фото: соцсети.

Космонавт Олег Артемьев показал вид на Ростов-на-Дону из космоса. Видео появилось в соцсетях 7 мая, накануне Дня Победы. В ролик попали более десяти городов-героев и городов воинской славы. Кадры под известную песню Иосифа Кобзона «Память» опубликованы в преддверии Дня Победы.На снимке Ростова сразу бросаются в глаза стадион «Ростов Арена» и река Дон. Водоем больше похож на огромную асфальтированную дорогу из-за грязно-кофейного цвета на фото.Помимо донской столицы, в ролике можно увидеть Москву, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Владивосток, Волгоград и другие города.