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Коронавирусом заболели еще 650 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 650 жителей Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали рекордное количество новых заболевших. За сутки с 10 по 11 ноября заразились 650 человек. Столько же пациентов с COVID-19 было неделю назад - впервые с начала пандемии.

Среди новых инфицированных большинство составляют молодежь от 18 до 45 лет (36,8%) и люди от 46 до 65 лет (33,5%). Вирус подхватили также пенсионеры от 66 до 79 лет (14,3%) и пожилые жители региона старше 80 лет (4,5%). При этом число несовершеннолетних значительно снизилось за последнюю неделю. По информации областного правительства, среди детей зафиксировали 10,9% случаев заболевания, хотя ранее они долгое время занимали третью строчку по количеству пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 163 188 человек. Из них 8 048 не смогли побороть опасную инфекцию. Умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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