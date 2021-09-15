COVID-19 подхватили еще 463 жителя Ростовской области

В Ростовской области продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. За сутки с 16 по 17 сентября диагноз подтвердился у 463 человек.Большинство заболевших - молодежь от 18 до 45 лет (35,8%). На втором месте по числу инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории зафиксировали 30,9% новых пациентов с COVID-19. Борьбу с опасным вирусом начали 17,1% детей. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет положительные результаты тестов на коронавирус получили 11,2%. Пожилые жители региона старше 80 лет также заболели COVID-19 (5%).Всего с начала пандемии опасную инфекцию обнаружили у 132 433 человек в Ростовской области. Из них 6 452 не смогли побороть вирус. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.