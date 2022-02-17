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Коронавирусом заболели еще 4 629 жителей донского региона

Коронавирусом заболели еще 4 629 жителей донского региона

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает атаковать Ростовскую область. За сутки с 18 по 19 февраля положительные ПЦР-тесты получили 4 629 человек.

Значительная часть новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет (39,9%). Немногим меньше, 31,9%, составляет категория от 46 до 65 лет. Также ковид выявляют у пенсионеров (от 66 до 79 лет) - 10,7% и у людей старше 80 лет. Детская заболеваемость составляет 14,7%.

Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 288 тысяч человек. По информации регионального правительства, за минувшие сутки скончались еще девять человек с подтвержденным ковидом. Среди погибших - две женщины, которым было 79 и 85 лет, а также семеро мужчин в возрасте от 60 до 80 лет. За весь период жертвами COVID-19 стали чуть более десяти тысяч человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.
Фото: yandex.ru
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