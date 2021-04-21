Коронавирусом заболели еще 238 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирус подхватили 86 339 человек. Из них 238 получили положительные результаты тестов на инфекцию за сутки с 22 по 23 апреля.В основном люди переносят вирус в легкой форме. У пациентов с COVID-19 проявляются симптомы, свойственные ОРВИ и гриппу: кашель, повышенная температура, слабость в теле. Однако у людей, страдающих хроническими заболеваниями, вирус вызывает серьезные осложнения. Большинство таких пациентов - дончане старше 60 лет. В этом возрасте и хронические заболевания появляются, и иммунитет слабеет.Дончан, у которых поражено более 25% легких, учащенное дыхание и низкий уровень кислорода в крови, помещают в стационарах. Пациенты, переносящие болезнь в легкой форме, также могут оказаться в стационарах. Если амбулаторное лечение (на дому) не помогает в течение трех суток, их переводят в больницу.