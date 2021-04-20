Еще 237 человек подхватили COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 237 человек. За сутки с 21 по 22 апреля большинство зараженных составили люди от 46 до 65 лет (80 человек). На втором месте - молодежь от 18 до 45 лет - 69 человек. Среди пенсионеров диагноз подтвердился у 40 дончан в возрасте от 66 до 79 лет и у 25 - старше 80 лет. Немного меньше, 24 случая инфицирования, выявили у несовершеннолетних.С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получил 86 101 человек. В основном болезнь протекает в легкой форме. Однако у людей, страдающими хроническими заболеваниями, могут появиться осложнения. В некоторых случаях это приводит к летальному исходу. В частности, COVID-19 забрал жизни 3 972 пациентов ковидных госпиталей в Ростовской области. По информации правительства региона, 25 из них скончались за минувшие сутки.