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Коронавирусом заболели еще 228 жителей Ростовской области

Коронавирусом заболели еще 228 жителей Ростовской области
В Ростовской области зафиксировано наименьшее количество инфицированных за последние несколько месяцев. По данным на 28 апреля, диагноз подтвердился еще у 228 человек.

Среди новых заболевших - 63 дончанина в возрасте от 18 до 45 лет, 79 - от 46 до 65. Также в числе зараженных оказались 48 пенсионеров от 66 до 79 лет и 20 - старше 80 лет. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 18 детей. По информации регионального правительства, всего за период пандемии коронавирус выявили у 87 502 человек.

По результатам патолого-анатомического вскрытия от опасной инфекции скончались еще 10 человек. Всего с начала пандемии вирус забрал жизни 4 027 жителей Ростовской области.

Фото: РИА Новости.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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