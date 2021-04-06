Коронавирус выявили еще у 239 жителей Ростовской области

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 7 по 8 апреля медики выявили 239 случаев заболевания.Большинство из них составляют люди от 46 до 65 лет и молодежь от 18 до 45 лет. В этих возрастных категориях вирус подхватили по 81 человеку - по трети от общего числа зараженных. Диагноз подтвердился у 47 пенсионеров и 14 пожилых дончан старше 80 лет. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили и несовершеннолетние. За минувшие сутки заболели 16 детей.Увеличилось и число летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, вирус забрал жизни 26 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 745 жителей Ростовской области.