Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коронавирусом в Ростове заразился еще 71 человек

Коронавирусом в Ростове заразился еще 71 человек
В донской столице по состоянию на 3 сентября зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

По данным за последние сутки, в донском регионе зарегистрировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Из этого числа 71 зараженный - это ростовчане, которые заболели контактным способом или привезли инфекцию из других регионов.

Общее количество заболевших в регионе насчитывает 17 344 человека. При этом всего по стране за все время пандемии коронавирус был выявлен больше чем у миллиона человек.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.