Коронавирусом в Ростове заразился еще 71 человек

В донской столице по состоянию на 3 сентября зафиксировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.По данным за последние сутки, в донском регионе зарегистрировали 139 новых случаев заболевания коронавирусом. Из этого числа 71 зараженный - это ростовчане, которые заболели контактным способом или привезли инфекцию из других регионов.Общее количество заболевших в регионе насчитывает 17 344 человека. При этом всего по стране за все время пандемии коронавирус был выявлен больше чем у миллиона человек.