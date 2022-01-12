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Коронавирус выявили во всех городах и районах Ростовской области

Коронавирус выявили во всех городах и районах Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус обнаружили во всех 55 муниципалитетах. По данным на 14 января, большинство заболевших - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 142 человек. Второе место по числу инфицированных делят Таганрог и Волгодонск - по 17 человек.

В Новочеркасске вирус подхватили 12 человек, в Сальском, Азовском, Зерноградском районах и Батайске - по 11. На территории Шахт, Азова и Каменска-Шахтинского - по 10. Меньше всего случаев заражения зафиксировали в Тарасовском, Дубовском, Усть-Донецком, Куйбышевском, Советском и Мартыновском районах. Там COVID-19 заразились по одному человеку. В остальных муниципалитетах борьбу с коронавирусом начали по одному человеку.

Всего за период пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 198 654 человека. По информации регионального правительства, 9 864 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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