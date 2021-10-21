Коронавирус снова выявили во всех городах и районах Ростовской области

В Ростовской области выявили еще 598 случаев инфицирования COVID-19. По данным на 23 октября, новых зараженных обнаружили во всех муниципалитетах региона. Большинство из них - жители донской столицы (207 человек). Также в тройку лидеров вошли Волгодонск (26 человек) и Таганрог (25).В Шахтах диагноз подтвердился у 22 человек, в Новочеркасске - у 19, а в Азове и Новошахтинске заболели по 15. На территории Каменска-Шахтинского и Гуково борьбу с вирусом начали по 10 человек, а в Батайске - девять. По восемь человек заразились в Песчанокопском, Октябрьском, Семикаракорском районах и Донецке.На территории Морозовского, Чертковского, Азовского, Сальского, Мясниковского, Шолоховского, Неклиновского районов и Зверево пациентами с COVID-19 стали по семь человек. В Зерноградском, Тарасовском, Орловском, Кашарском, Миллеровском, Аксайском, Волгодонском, Целинском и Пролетарском - по шесть. В Каменском и Константиновском районах - аналогичная ситуация.По пять заболевших оказались в Боковском, Мартыновском, Родионово-Несветайском, Красносулинском, Цимлянском, Багаевском и Милютинском районах. Столько же людей с подтвержденным диагнозом - в Матвеево-Курганском, Веселовском и Егорлыкском районах. В Куйбышевском, Тацинском, Зимовниковском, Верхнедонском, Кагальницком, Ремонтненском - по четыре.В Обливском и Заветинском вирус подхватили по три человека. В Усть-Донецком и Белокалитвинском - по два. Меньше всего зараженных оказалось в Советском и Дубовском районах. Там COVID-19 подхватили по одному человеку.