Коронавирус выявили в 37 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали еще 238 случаев заражения COVID-19. За сутки с 5 по 6 апреля инфекцию подхватили жители 37 городов и районов. Наибольшее число новых заболевших составили ростовчане - 95 человек.В Зерноградском районе диагноз подтвердился у 10 человек. А в Гуково, Новошахтинске и Азовском районе вирус подхватили по семь человек. Пациентами с коронавирусом стали по шесть жителей Белокалитвинского, Зимовниковского, Багаевского районов и Таганрога.На территории Морозовского, Цимлянского, Аксайского, а также городов Батайск, Каменск-Шахтинский и Шахты выявили по пять случаев заболевания. В Неклиновском, Ремонтненском, Мартыновском, Тарасовском, Сальском, Каменском - по четыре. Аналогичная ситуация в Новочеркасске и Донецке.Положительные тесты на COVID-19 получили по три человека в Семикаракорском, Мясниковском, Миллеровском районах. По два - в Орловском, Песчанокопском, Красносулинском и городе Азове. Меньше всего инфицированных оказалось в Тацинском, Матвеево-Курганском, Целинском, Пролетарско, Константиновском и Зверево. Там заразились по одному дончанину.По информации регионального правительства, с начала пандемии COVID-19 выявили у 82 281 человека. Из них 3 694 пациента не смогли побороть вирус. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.