Новых заражённых COVID-19 выявили в 49 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области специалисты за минувшие сутки зарегистрировали 309 человек с коронавирусной инфекцией. Все заражённые оказались жителями 49 муниципалитетов Дона. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 ноября.Бессменным лидером по числу инфицированных по-прежнему остаётся Ростов-на-Дону. В донской столице выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Шахты - десять человек с COVID-19, на третьем месте - Каменск-Шахтинский и Белокалитвинский район - по девять больных.У восьми жителей Новочеркасска и Новошахтинска ковидные тесты показали положительные результаты. Также коронавирус подтвердился у семи человек из Батайска, Аксайского и Неклиновского районов. Шесть дончан заразились новым вирусом в Песчанокопском районе, по пять - в Волгодонске, Зверево, Верхнедонском, Константиновском, Красносулинском, Орловском и Тарасовском районах. В Гуково, Таганроге, Волгодонском, Матвеево-Курганском, Семикаракорском и Цимлянском районах оказалось по четыре инфицированных.По три человека с коронавирусом зафиксировали в Багаевском, Дубовском, Заветинском, Зерноградском, Кагальницком, Морозовском, Ремонтненском, Сальском, Усть-Донецком и Чертковском районах. В Азовском, Егорлыкском, Кашарском, Милютинском и Мясниковском районах заболели по два жителя. Единичные случаи заражения зарегистрировали в Азове, Донецке, Веселовском, Зимовниковском, Каменском, Куйбышевском, Миллеровском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Целинском районах.Добавим, что за всё время пандемии в Ростовской области коронавирусом переболели 36 216 человек, 1 113 пациентов не справились со смертельным заболеванием. За последние сутки COVID-19 унёс жизни ещё 18 жителей региона.