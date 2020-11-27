Коронавирус убил 15 жителей Ростовской области за сутки

В Ростовской области от коронавируса скончались еще 15 человек. Об этом сообщает правительство региона 29 ноября.Умерли семь женщин в возрасте 55, 68, 75, 83, 84 и две - 87 лет и восемь мужчин в возрасте 58, 68, 70, 77, трое - 80 и 85 лет. Все они имели заболевания сердечно-сосудистой и других систем.За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 1 311 дончан. В тяжелом состоянии сейчас находятся 168 пациентов с коронавирусом. Они дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.