Коронавирус выявили у 309 дончан

Коронавирус диагностировали 309 дончанам, передает 14 ноября правительство Ростовской области.Новые инфицированные – жители 48 городов и районов области. Общее число зараженных подбирается к 35 тысячам. Болеют на сегодняшний день почти шесть тысяч человек. Из них 1 803 находятся в госпиталях. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, - 158 пациентов.За все время пандемии COVID-19 стал смертельным недугом для 1 049 дончан. В минувшие сутки скончались 18 больных в возрасте от 54 до 74 лет. Все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.