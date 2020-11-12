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Коронавирус выявили у 309 дончан

Коронавирус выявили у 309 дончан
Коронавирус диагностировали 309 дончанам, передает 14 ноября правительство Ростовской области.

Новые инфицированные – жители 48 городов и районов области. Общее число зараженных подбирается к 35 тысячам. Болеют на сегодняшний день почти шесть тысяч человек. Из них 1 803 находятся в госпиталях. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких, - 158 пациентов.

За все время пандемии COVID-19 стал смертельным недугом для 1 049 дончан. В минувшие сутки скончались 18 больных в возрасте от 54 до 74 лет. Все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

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