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Еще 18 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

Еще 18 жителей Ростовской области скончались от COVID-19
За сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции умерли 18 человек, сообщает 14 ноября правительство региона.

Не перенесли COVID-19 восемь женщин в возрасте 56, 61, 62, 67, 68, 71 и две - 72 лет и десять мужчин в возрасте 54, 61, 62, двое – 67, двое – 71 и трое – 74 лет. Все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил коронавирус.

За все время пандемии инфекция убила 1 049 жителей Ростовской области, преимущественно пенсионеров с заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

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