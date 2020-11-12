Еще 18 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

За сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции умерли 18 человек, сообщает 14 ноября правительство региона.Не перенесли COVID-19 восемь женщин в возрасте 56, 61, 62, 67, 68, 71 и две - 72 лет и десять мужчин в возрасте 54, 61, 62, двое – 67, двое – 71 и трое – 74 лет. Все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями, течение которых усугубил коронавирус.За все время пандемии инфекция убила 1 049 жителей Ростовской области, преимущественно пенсионеров с заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.