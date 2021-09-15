За сутки COVID-19 выявили почти во всех муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус выявили в 54 городах и муниципалитетах. По данным на 17 сентября, диагноз подтвердился у 463 человек. Более 40% из них - жители доской столицы (190 человек).На территории Батайска, Таганрога, Сальского и Азовского районов заболели по девять человек. В Мясниковском, Красносулинском, Семикаракорском, Багаевском, Миллеровском, Неклиновском и Новочеркасске - по восемь. Пациентами с COVID-19 стали по семь человек в Цимлянском, Аксайском, а также городах Шахтв, Азове и Новошахтинске.По шесть зараженных оказалось в Кагальницком, Верхнедонском, Егорлыкском, Орловском, Волгодонском и городах Каменске-Шахтинском и Волгодонске.В Морозовском, Обливском, Каменском, Матвеево-Курганском, Зимовниковском, Шолоховском, Константиновском районах заболели по пять человек. Столько же - в Зверево и Гуково. Положительные тесты на COVID-19 получили по четыре жителя Веселовского, Чертковского, Пролетарского и Боковского районов.Борьбу с опасной инфекцией начали по три человека в Милютинском, Целинском, Заветинском, Усть-Донецком и Белокалитвинском районах. Столько же заболевших выявили в Зерноградском, Мартыновском, Октябрьском и городе Донецке.Меньше всего инфицированных оказалось в Кашарском, Тарасовском, Родионово-Несветайском, Песчанокопском и Дубовском районах. Там, как в Тацинском, Куйбышевском и Ремонтненском, пациентами с коронавирусом стали по два человека.