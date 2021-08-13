Коронавирус победили более 102 тысяч жителей Ростовской области
Победить коронавирус смогли более 102 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщает правительство Ростовской области.
По данным на 16 августа, за сутки от опасной инфекции вылечились 358 человек, а общее число выздоровевших достигло 102 530 человек. У этих людей есть антитела, и нет симптомов заболевания. Спустя полгода, если не будет противопоказаний, они смогут сделать прививку от коронавируса.
За все время пандемии опасный диагноз поставили 117 136 дончанам, в том числе за последние сутки заболели 487 человек. К сожалению, более пяти тысяч из общего числа больных так и не смогли победить заболевание.