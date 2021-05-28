Число выздоровевших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к 84 тысячам

В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса приблизилось к 84 тысячам. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 29 мая, за сутки медики выписали 150 человек. У этих людей нет симптомов заболевания, а контрольные тесты показывают отрицательных результат. Выздоровевшие могут не соблюдать самоизоляцию и начать вакцинацию. Всего в регионе выздоровели 83939 человек.При этом растет и число заболевших. За сутки коронавирус подтвердился у 180 дончан, а общее число с начала пандемии нарастающим итогом достигло 93835 человек. Из этого числа 4422 человека скончались от опасной инфекции.