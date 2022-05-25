Коронавирус обнаружили у жителей 35 муниципалитетов Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

За сутки коронавирус выявили в 35 городах и районах Ростовской области. По данным на 27 мая, инфекцию подхватили еще 165 человек. Большинство из них (33 человека) - жители донской столицы.В Батайске и Таганроге положительные результаты ПЦР-тестов получили по 13 человек. В Волгодонске и Белокалитвинском районе - по 10. На территории Аксайского района заболели девять человек, в Шахтах - восемь. Еще по семь зараженных - жители Шолоховского и Гуково. Борьбу с вирусом начали по пять человек из Чертковского и Красносулинского районов.В Миллеровском районе и Азове инфекцию обнаружили у четырех человек. В Зерноградском, Морозовском, Орловском, Азовском районах и Новошахтинске - по три заболевших. Также вирус подхватили по два жителя Октябрьского, Егорлыкского, Верхнедонского и Тарасовского районов, Донецка.Меньше всего заболевших - в Боковском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Ремонтненском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Сальском, Зимовниковском, Кашарском, Целинском, Советском районах. Там, как и в Новочеркасске, борьбу с коронавирусом начали по одному человеку.