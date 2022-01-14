За сутки коронавирус подхватили жители 54 муниципалитетов Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 539 человек. За сутки с 16 по 17 января инфекцию подхватили жители 54 городов и районов. Большинство из них, 155 человек, - из донской столицы.На территории Таганрога диагноз подтвердился у 22 человек, Волгодонска - у 21. В Батайске COVID-19 обнаружили у 17 человек. Еще 16 заболевших выявили в Азовском районе, по 15 - в Аксайском, Сальском и Новочеркасске. В числе инфицированных оказались 14 жителей Каменска-Шахтинского, 13 человек из Шахт и по 12 - из Гуково, Азова, Зерноградского района.В Новошахтинске положительные результаты ПЦР-тестов получили 10 человек, а в Миллеровском, Матвеево-Курганском, Мясниковском - по девять. Немного меньше, по восемь, - в Кагальницком и Белокалитвинском. Пациентами с COVID-19 стали по семь человек из Неклиновского, Песчанокопского, Веселовского и Неклиновского районов.Борьбу с инфекцией начали по шесть человек, проживающих в Красносулинском, Целинском, Каменском и Чертковском районах. В Егорлыкском, Морозовском, Пролетарском, Орловском, Константиновском, Семикаракорском, Октябрьском и Тацинском районах, а также в Зверево - по пять.Диагноз подтвердился и у жителей Кашарского, Тарасовского, Боковского, Милютинского, Шолоховского, Веселовского районов. Там заболели по четыре человека. В Родионово-Несветайском, Зимовниковском, Мартыновском, Верхнедонском, Багаевском, Ремонтненском и Донецке - по три. Также в числе новых зараженных оказались люди из Обливского, Цимлянского, Дубовского, Куйбышевского, Заветинского, Усть-Донецкого районов.Там по два человека подхватили вирус.