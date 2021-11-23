За сутки COVID-19 выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки зафиксировали сотни случаев заражения коронавирусом. По данным на 25 ноября, за сутки заболели 638 жителей всех муниципалитетов региона. Большинство новых пациентов с COVID-19 - ростовчане. Там инфекцию подхватили 188 человек. В Таганроге диагноз подтвердился у 33 человек, в Шахтах - у 32, а в Волгодонске - у 29.Положительные результаты ПЦР-тестов получил 21 житель Новочеркасска, 17 человек из Аксайского района и 16 - из Новошахтинска. На территории Красносулинского района заболели 15 человек, в Азовском - 13. В самом городе Азове, Батайске, а также Неклиновском, Октябрьском и Миллеровском районах вирус подхватили по 11 человек.По 10 зараженных выявили в Зимовниковском, Мясниковском и городе Каменске-Шахтинском. В Сальском и Кагальницком - по девять, а в Зерноградском, Белокалитвинском и Семикаракорском - по восемь. В числе инфицированных оказались по семь человек из Егорлыкского, Константиновского, Тарасовского, Каменского районов и Гуково.Борьбу с COVID-19 начали по шесть жителей Цимлянского, Тацинского, Песчанокопского и Чертковского районов. По пять - в Орловском, Кашарском, Мартыновском и городах Донецке, Зверево. На территории Волгодонского, Милютинского, Пролетарского, Заветинского, Веселовского, Родионово-Несветайского и Морозовского районов заболели по четыре человека. Аналогичная ситуация в Ремонтненском, Дубовском и Обливском.Вирус подхватили по три человека, проживающих в Боковском, Матвеево-Курганском, Багаевском, Шолоховском, Куйбышевском, Верхнедонском и Целинском районах. Меньше всего инфицированных оказалось на территории Советского и Усть-Донецкого районов.Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 172 285 человека. По информации регионального правительства, около трети из них - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.