Коронавирус диагностировали 392 жителям Ростовской области

Коронавирус подхватили еще 392 жителя Ростовской области. За все время пандемии COVID-19 заразились свыше 52 тысяч человек.Новые инфицированные проживают в 44 городах и районах Дона. Большинству из них – от 46 до 65 лет.Скончались в минувшие сутки 16 дончане в возрасте от 44 до 88 лет: шесть женщин и десять мужчин. В тяжелом состоянии на 1 января находятся 254 пациента.Ситуация с COVID-19 в регионе остается напряженной. Каждый день инфекцию диагностируют более тремстам больным. До марта 2021 года в Ростове-на-Дону, Шахтах, Новошахтинске, Аксайском и Мясниковском районах развернут еще 355 ковидных коек.