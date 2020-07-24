Новые случаи заражения вирусом COVID-19 выявлены в 15 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области новые случаи заражения вирусом COVID-19 выявлены в 15 районах и городах. О данных на 26 июля сообщили в региональном правительстве.Так, за последние сутки коронавирусом заразились 126 дончан. Из них 84 инфицированных выявлены в Ростове-на-Дону. Восемь зараженных обнаружили в Батайске, по четыре – в Аксайском, Миллеровском, Мясниковском, Заветинском и Азовском районах. По три случая зафиксировано в Сальском районе и Шахтах, по два - в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах, по одному – в Новошахтинске, Октябрьском, Зерноградском и Кагальницком районах.Всего на территории донского региона диагноз «коронавирус» подтвердился у 12 270 человек. Скончались от опасного вируса уже 203 пациента.