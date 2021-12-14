Стадион имени Понедельника в Ростове будет охранять та же компания, что и в прошлом году
ГБУ Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени В. В. Понедельника» нашла подрядчика, который обеспечит охрану стадиона «Олимп-2» (имени Виктора Понедельника). Результаты конкурса опубликовали на сайте государственных закупок.
На заявку откликнулись пять организаций, однако требованиям закупки соответствовали только два кандидата. Это ООО ЧОО «Агентство безопасности-Юг» и ООО АО «Сапсан». Победителем стала последняя компания - она предложила наименьшую стоимость за выполнение работы. Вместо 6,7 миллиона рублей учреждение потратит на охрану 5,6.
По информации портала list-org, ООО АО «Сапсан» занимается частной охранной деятельностью с 2015 года. За годы существования ростовская фирма обеспечила безопасность в нескольких спортивных школах, администрации Каменского района, областного УФНС, ростовской БСМП и Дворца спорта. Более того, в 2021 году именно эта компания охраняла стадион имени Виктора Понедельника. Правда, в тот раз целый год оказания услуг обошелся в 7,1 миллиона рублей. Тогда работали шесть постов, на которых одновременно дежурили девять человек.
Теперь же ГБУ придется потратить 5,6 миллиона рублей только на первое полугодие. При этом число постов снижено до пяти, а дежурных - до семи. Вероятно, цены на охрану значительно выросли в этом году. Оплатить эту услугу ГБУ планирует за счет выделенной субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание госуслуг.
Как сообщал Rostov.ru, площадь охраняемого объекта составит 6,6 гектара. Часть постов предназначена для досмотра на входе/выходе (проводить осмотр вещей и багажа будут с помощью специального оборудования), другая - для патрулирования территории. Отдельный пост нужен для контроля видеонаблюдения. При необходимости сотрудники охраны могут привлекать отряды быстрого реагирования.