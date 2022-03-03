Компания Inditex (Zara, Oysho, Bershka) закрыла магазины в Ростове
Испанская компания Inditex закрывает магазины одежды Zara, Bershka и Oysho. Ритейл прекратил свою деятельность в России, включая донской регион. Об этом стало известно 5 марта.
Также будут закрыты ряд магазинов, которые входят в Inditex. В их числе - Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti. Как сообщило местное издание Elmundo, российский рынок являлся вторым по величине в Испании. Например, в 2020 году Россия принесла бренду около 86 миллионов евро, что составило 22% прибыли. В РФ работали 502 магазина, из которых 86 - Zara. При этом число сотрудников достигало 10 тысяч человек. Компания обещает оказать им соцподдержку.
Ранее Rostov.ru сообщал о закрытии магазинов Mango, H&M и IKEA. Кроме того, в России прекратили работу ретейл-платформы Mr Porter, Net-a-Porter, The Outnet, Yoox, а также компании Swarovski, Hermes, Nike и Asos.